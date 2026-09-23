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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 13
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 14
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 15
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 16
Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735268
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, большой медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением платы. Большая медная пластина напрямую контактирует с графическим процессором, а композитные медные тепловые трубки быстро передают тепло от графического процессора и видеопамяти к радиатору. Увеличенный радиатор пропускает воздух, обеспечивая лучшее рассеивание тепла. Соответствуя спецификации NVIDIA для малых форм-факторов, наши видеокарты объединяют высокую производительность в малом форм-факторе, достигая идеального баланса размера и мощности. Усиленная металлическая задняя пластина с загнутым краем, надежно закрепленная на кронштейне ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения WINDFORCE обеспечивает исключительную тепловую производительность благодаря сочетанию передовых технологий. Она оснащена серверным теплопроводящим гелем, инновационными вентиляторами Hawk с альтернативным вращением, композитными медными тепловыми трубками, большой медной пластиной, активными вентиляторами 3D и охлаждением платы. Большая медная пластина напрямую контактирует с графическим процессором, а композитные медные тепловые трубки быстро передают тепло от графического процессора и видеопамяти к радиатору. Увеличенный радиатор пропускает воздух, обеспечивая лучшее рассеивание тепла. Соответствуя спецификации NVIDIA для малых форм-факторов, наши видеокарты объединяют высокую производительность в малом форм-факторе, достигая идеального баланса размера и мощности. Усиленная металлическая задняя пластина с загнутым краем, надежно закрепленная на кронштейне ввода-вывода, обеспечивает исключительную структурную целостность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E GV-N5070EAGLE OC-12GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 192bit GDDR7 2805/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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