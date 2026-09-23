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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735200
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х32х12
Вес, кг.
1.81

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

Видеокарта Sapphire RX 9070 XT PURE OC — это мощное устройство для геймеров и энтузиастов, которые ценят высокую производительность и качество графики. Основные характеристики: * 16 ГБ памяти GDDR6 обеспечивают быструю обработку данных и плавный игровой процесс. * Разрядность шины 256 бит способствует высокой пропускной способности. * Два порта DP и два порта HDMI позволяют подключить несколько мониторов одновременно. * Три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что способствует стабильной работе видеокарты даже при высоких нагрузках. Эта видеокарта — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения в играх и других графических приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP




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Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sapphire RX 9070 XT PURE OC — это мощное устройство для геймеров и энтузиастов, которые ценят высокую производительность и качество графики. Основные характеристики: * 16 ГБ памяти GDDR6 обеспечивают быструю обработку данных и плавный игровой процесс. * Разрядность шины 256 бит способствует высокой пропускной способности. * Два порта DP и два порта HDMI позволяют подключить несколько мониторов одновременно. * Три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что способствует стабильной работе видеокарты даже при высоких нагрузках. Эта видеокарта — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения в играх и других графических приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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