Видеокарта Nvidia RTX A100 80GB 900-21001-0020-100
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GA100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Частота графического процессора
1410
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 502 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GA100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
3000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
7
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х9
Вес, кг.
1.9
Описание товара Видеокарта Nvidia RTX A100 80GB 900-21001-0020-100
Профессиональный графический процессор NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти HBM2 — это мощное решение для задач, требующих интенсивных вычислений. Он обеспечивает высокую производительность и эффективность в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, научные исследования и визуализация данных.
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Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GA100
Объем видеопамяти
80 Гб
Тип видеопамяти
HBM2e
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
3000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
7
Разрядность шины памяти
512 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Профессиональный графический процессор NVIDIA A100 с 80 ГБ памяти HBM2 — это мощное решение для задач, требующих интенсивных вычислений. Он обеспечивает высокую производительность и эффективность в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, научные исследования и визуализация данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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