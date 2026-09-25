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Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA

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Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 1
Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 2
Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 3
Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 4
Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Tesla L40S
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
874 740 руб. 
Начислим 13996 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA
874 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA

Ощутите революционную производительность при работе с несколькими рабочими нагрузками с помощью графического процессора NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычисления искусственного интеллекта с лучшей в своем классе графикой и ускорением мультимедиа, графический процессор L40S создан для поддержки рабочих нагрузок центров обработки данных следующего поколения — от генеративного искусственного интеллекта и вывода и обучения моделей большого языка (LLM) до 3D-графики, рендеринга и видео.



Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Описание
Ощутите революционную производительность при работе с несколькими рабочими нагрузками с помощью графического процессора NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычисления искусственного интеллекта с лучшей в своем классе графикой и ускорением мультимедиа, графический процессор L40S создан для поддержки рабочих нагрузок центров обработки данных следующего поколения — от генеративного искусственного интеллекта и вывода и обучения моделей большого языка (LLM) до 3D-графики, рендеринга и видео.


Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - по цене 874740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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