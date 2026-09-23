Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый
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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 591 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739422
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, кг.
1
Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT DUAL White Edition сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включают два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность в меньшем пространстве. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе.
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Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT DUAL White Edition сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включают два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность в меньшем пространстве. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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