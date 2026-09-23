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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый

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Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 1
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 2
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 3
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 4
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 5
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 6
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 7
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 8
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 9
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 10
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 11
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 12
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 13
Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 1
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 2
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 3
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 4
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 5
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 6
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 7
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 8
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 9
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 10
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 11
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 12
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 13
  • Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 591 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739422
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х7
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый

Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT DUAL White Edition сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включают два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность в меньшем пространстве. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе.



Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Asus DUAL-RX9060XT-16G-WHITE белый




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2220
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
202
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9060 XT DUAL White Edition сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включают два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность в меньшем пространстве. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе.


Теги товара: Для игр в 4K, AMD Radeon
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Отзывы


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