Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
Элегантный и стильный корпус ExeGate EVO-9205 RGB Black - идеальный выбор для тех, кто ценит не только функциональность, но и дизайн своего компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для создания мощной и эффективной системы. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является его поддержка подсветки RGB, которая позволит вам создать уникальную атмосферу внутри вашего компьютера. Вы сможете настроить цветовую гамму и эффекты подсветки с помощью специального программного обеспечения, чтобы ваш ПК выглядел так, как вам нравится. ExeGate EVO-9205 RGB Black поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Материал окна корпуса - закаленное стекло, что не только придает корпусу современный вид, но и позволяет вам наблюдать за работой компонентов внутри. С внутренними отсеками для жестких дисков 2.5" и 3.5", а также 9 слотами расширения, у вас будет достаточно места для установки всех необходимых компонентов.
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