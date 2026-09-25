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Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE

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Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 1
Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 2
Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 3
Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 4
Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 1
  • Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 2
  • Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 3
  • Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 4
  • Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
2 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
211 x 450 x 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм , Задняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х27
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE

Элегантный и стильный корпус ExeGate EVO-9205 RGB Black - идеальный выбор для тех, кто ценит не только функциональность, но и дизайн своего компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для создания мощной и эффективной системы. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является его поддержка подсветки RGB, которая позволит вам создать уникальную атмосферу внутри вашего компьютера. Вы сможете настроить цветовую гамму и эффекты подсветки с помощью специального программного обеспечения, чтобы ваш ПК выглядел так, как вам нравится. ExeGate EVO-9205 RGB Black поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Материал окна корпуса - закаленное стекло, что не только придает корпусу современный вид, но и позволяет вам наблюдать за работой компонентов внутри. С внутренними отсеками для жестких дисков 2.5" и 3.5", а также 9 слотами расширения, у вас будет достаточно места для установки всех необходимых компонентов.

Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
211 x 450 x 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель - 2 x 120 мм , Задняя панель - 1х120
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный и стильный корпус ExeGate EVO-9205 RGB Black - идеальный выбор для тех, кто ценит не только функциональность, но и дизайн своего компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает всеми необходимыми характеристиками для создания мощной и эффективной системы. Одной из ключевых особенностей этого корпуса является его поддержка подсветки RGB, которая позволит вам создать уникальную атмосферу внутри вашего компьютера. Вы сможете настроить цветовую гамму и эффекты подсветки с помощью специального программного обеспечения, чтобы ваш ПК выглядел так, как вам нравится. ExeGate EVO-9205 RGB Black поставляется без блока питания, что дает вам возможность выбрать и установить источник питания подходящей мощности для ваших потребностей. Расположение блока питания в нижней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. Материал окна корпуса - закаленное стекло, что не только придает корпусу современный вид, но и позволяет вам наблюдать за работой компонентов внутри. С внутренними отсеками для жестких дисков 2.5" и 3.5", а также 9 слотами расширения, у вас будет достаточно места для установки всех необходимых компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE - по цене 2940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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