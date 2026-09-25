Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 220 руб.
В наличии
Код товара: 738360
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
34 220 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х42х8
Вес, кг.
5
Описание товара Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W
Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 790 руб.8198 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 32 850 руб.8213 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SL2428P
-
В наличииЦена 34 560 руб.8640 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210XMP-M2
-
В наличииЦена 34 600 руб.8650 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3008F
-
В наличииЦена 34 710 руб.8678 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
-
В наличииЦена 35 070 руб.8768 руб. в Сплиткоммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
-
В наличииЦена 35 710 руб.8928 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
-
В наличииЦена 35 770 руб.8943 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3428MP
-
В наличииЦена 35 910 руб.8978 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A
-
В наличииЦена 37 030 руб.9258 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2428P
-
В наличииЦена 37 690 руб.9423 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A
-
В наличииЦена 37 750 руб.9438 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-28MPP/A1A)
Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W - по цене 34220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TENDA G5328XP-24-410W