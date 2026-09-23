Коммутатор Cudy FS1026PS1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy FS1026PS1
Настольный коммутатор Cudy — практичное решение для быстрой и стабильной работы вашей локальной сети. Неуправляемый тип идеально подойдёт тем, кто ценит простоту: подключайте устройства и сразу работайте без сложных настроек. Поддержка скоростей до 1000 Мбит/сек позволяет использовать коммутатор как в небольшом офисе, так и дома — для передачи больших файлов и потокового видео с задержками не придётся мириться. Уровень L2 обеспечивает стабильную коммутацию пакетов, а вместимость таблицы MAC-адресов до 2000 устройств делает модель подходящей для расширения сети. Компактное настольное исполнение и вес 1,9 кг позволяют разместить устройство где угодно, не перегружая рабочее пространство.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитКоммутатор TP-Link (TL-SF1048)
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2008P
-
В наличииЦена 12 700 руб.3175 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MP/A1A)
-
В наличииЦена 12 820 руб.3205 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
-
В наличииЦена 12 850 руб.3213 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1024DE
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитWi-Fi контроллер TP-Link Omada OC200 черный
-
В наличииЦена 13 530 руб.3383 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-FLEX
-
В наличииЦена 13 900 руб.3475 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS606-1G-2Gi-3S+OUT
-
В наличииЦена 13 910 руб.3478 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CSS318-16G-2S+IN
-
В наличииЦена 14 000 руб.3500 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116P
-
В наличииЦена 14 110 руб.3528 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-08P/G3A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Cudy FS1026PS1