Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic 4G (KN-1213)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic Keenetic 4G (KN-1213)
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G/DSL. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Keenetic 4G в несколько действий. Операционная система KeeneticOS также предлагает резервирование интернета, облачный доступ KeenDNS, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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