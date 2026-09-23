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Wi-Fi роутер Cudy LT500 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Cudy LT500

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Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 13
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 14
Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 14
  • Wi-Fi роутер Cudy LT500 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737713
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
IGMP Proxy, IGMP Snooping, IPv4, IPv6, UPnP, WOL
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
4G LTE WiFi роутер, адаптер питания, RJ45 Ethernet кабель, руководство быстрой установки.
Габариты, мм
204.8x133.2x38.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х6
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT500

Роутер Cudy LT500 с поддержкой стандартов 3G и 4G обеспечивает доступ к Интернету с резервированием через мобильную сеть. Устройство обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi до 1167 Мбит/с. Возможно одновременное беспроводное подключение до 128 клиентских устройств. Маршрутизатор работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В результате обеспечивается совместимость с любым оборудованием со встроенными или внешними модулями Wi-Fi. Кабельные соединения производятся через 4 порта – LAN/WAN и 3 LAN. Роутер Cudy LT500 поддерживает основные функции безопасности, в том числе межсетевой экран, защиту от DDoS, фильтрацию по IP, MAC и URL. Отказоустойчивость устройства усилена грозозащитой. Маршрутизатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 40 °C.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT500




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
IGMP Proxy, IGMP Snooping, IPv4, IPv6, UPnP, WOL
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
4G LTE WiFi роутер, адаптер питания, RJ45 Ethernet кабель, руководство быстрой установки.
Габариты, мм
204.8x133.2x38.3
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Cudy LT500 с поддержкой стандартов 3G и 4G обеспечивает доступ к Интернету с резервированием через мобильную сеть. Устройство обеспечивает скорость передачи данных по Wi-Fi до 1167 Мбит/с. Возможно одновременное беспроводное подключение до 128 клиентских устройств. Маршрутизатор работает в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. В результате обеспечивается совместимость с любым оборудованием со встроенными или внешними модулями Wi-Fi. Кабельные соединения производятся через 4 порта – LAN/WAN и 3 LAN. Роутер Cudy LT500 поддерживает основные функции безопасности, в том числе межсетевой экран, защиту от DDoS, фильтрацию по IP, MAC и URL. Отказоустойчивость устройства усилена грозозащитой. Маршрутизатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 40 °C.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Отзывы


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