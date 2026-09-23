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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack)

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Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 2
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 3
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 4
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 5
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 6
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 7
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 8
Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 4
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 5
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 6
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 7
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 8
  • Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737666
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
260x280x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х13
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack)

Данная Mesh-система с гигабитными портами отлично подойдёт для создания сети Wi-Fi в больших домах. Чтобы создать сеть во всём доме, достаточно настроить один из Mesh-модулей — на все остальные модули настройки скопируются автоматически.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Cudy M1500 (2-Pack)




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, кабель Ethernet, инструкция.
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
260x280x130
Страна производитель
Китай
Описание
Данная Mesh-система с гигабитными портами отлично подойдёт для создания сети Wi-Fi в больших домах. Чтобы создать сеть во всём доме, достаточно настроить один из Mesh-модулей — на все остальные модули настройки скопируются автоматически.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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