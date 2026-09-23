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Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый

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Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 1
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 2
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 3
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 4
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 5
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 6
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 7
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 8
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 9
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 10
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 11
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 12
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 13
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 14
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 15
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 16
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 17
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 18
Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 680 руб.  25 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737536
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 n/ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х5
Вес, г.
409

Описание товара Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый

Смартфон TECNO с объёмной встроенной памятью 256 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку, приложения и документы — места хватит для всего самого важного. Яркий экран диагональю 6,78 дюйма отлично подойдёт для фильмов, игр и чтения, наполняя каждый момент деталями. Мощный аккумулятор на 7000 мА·ч обеспечит длительную работу без постоянных подзарядок — оставайтесь на связи целый день и даже больше. Защита по классу IP64 помогает не бояться брызг и пыли в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает навигацию через ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS — ваш маршрут всегда под контролем. Оперативная память 8 Гб делает работу с приложениями быстрой и плавной. С поддержкой 4G LTE интернет — на высоте, а встроенный сканер отпечатков пальца добавит удобства и безопасности. Элегантный серый цвет подчёркивает современный стиль устройства.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 n/ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO с объёмной встроенной памятью 256 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку, приложения и документы — места хватит для всего самого важного. Яркий экран диагональю 6,78 дюйма отлично подойдёт для фильмов, игр и чтения, наполняя каждый момент деталями. Мощный аккумулятор на 7000 мА·ч обеспечит длительную работу без постоянных подзарядок — оставайтесь на связи целый день и даже больше. Защита по классу IP64 помогает не бояться брызг и пыли в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает навигацию через ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS — ваш маршрут всегда под контролем. Оперативная память 8 Гб делает работу с приложениями быстрой и плавной. С поддержкой 4G LTE интернет — на высоте, а встроенный сканер отпечатков пальца добавит удобства и безопасности. Элегантный серый цвет подчёркивает современный стиль устройства.
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Доставка
Отзывы


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