Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 50 8/256Gb серый
Смартфон TECNO с объёмной встроенной памятью 256 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку, приложения и документы — места хватит для всего самого важного. Яркий экран диагональю 6,78 дюйма отлично подойдёт для фильмов, игр и чтения, наполняя каждый момент деталями. Мощный аккумулятор на 7000 мА·ч обеспечит длительную работу без постоянных подзарядок — оставайтесь на связи целый день и даже больше. Защита по классу IP64 помогает не бояться брызг и пыли в повседневных ситуациях. Смартфон поддерживает навигацию через ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS — ваш маршрут всегда под контролем. Оперативная память 8 Гб делает работу с приложениями быстрой и плавной. С поддержкой 4G LTE интернет — на высоте, а встроенный сканер отпечатков пальца добавит удобства и безопасности. Элегантный серый цвет подчёркивает современный стиль устройства.
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