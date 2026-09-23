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Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка

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Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) - фото 1
Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Папины Сказки
Жанр
Детская музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) - фото 1
  • Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737255
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Характеристики

Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2667433001974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Папины Сказки
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Папины Сказки
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка

Добрые и трогательные сказки о папиной любви теперь на виниловой пластинке. Яркое и артистичное исполнение Елены Ульевой, приятная музыка и атмосферный саунд-дизайн — отличный подарок для всей семьи! Пластинка «Папины сказки» — это теплые и уютные аудиосказки, которые помогут малышу лучше понимать свои чувства и эмоции и ценить семейную любовь. Елена Ульева мастерски передает чувства и настроение каждого героя. Спокойная и мелодичная музыка погружает в атмосферу уюта и доброты и настраивает на сказку, а саунд-дизайн делает мир каждой истории живым и многогранным: шум дождя, стук дятла, карканье вороны и многие другие звуки. Пластинка виниловая «Папины сказки» — это 12 добрых историй, которые расскажут ребенку, что папа любит его таким, какой он есть. Эта винил пластинка прекрасно подойдет тем, кто ищет детские пластинки музыкальные, виниловые пластинки со сказками, сказки для детей Елены Ульевой и воспитательные сказки для детей 4 лет

Отзывы о товаре Сказки (Clever) - Папины Сказки (2667433001974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clever
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clever
Barcode
[2667433001974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Папины Сказки
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Папины Сказки
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
0+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Добрые и трогательные сказки о папиной любви теперь на виниловой пластинке. Яркое и артистичное исполнение Елены Ульевой, приятная музыка и атмосферный саунд-дизайн — отличный подарок для всей семьи! Пластинка «Папины сказки» — это теплые и уютные аудиосказки, которые помогут малышу лучше понимать свои чувства и эмоции и ценить семейную любовь. Елена Ульева мастерски передает чувства и настроение каждого героя. Спокойная и мелодичная музыка погружает в атмосферу уюта и доброты и настраивает на сказку, а саунд-дизайн делает мир каждой истории живым и многогранным: шум дождя, стук дятла, карканье вороны и многие другие звуки. Пластинка виниловая «Папины сказки» — это 12 добрых историй, которые расскажут ребенку, что папа любит его таким, какой он есть. Эта винил пластинка прекрасно подойдет тем, кто ищет детские пластинки музыкальные, виниловые пластинки со сказками, сказки для детей Елены Ульевой и воспитательные сказки для детей 4 лет
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