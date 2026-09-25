Top.Mail.Ru
Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 1
Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 2
Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Альтависта
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 1
  • Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 2
  • Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275140861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Альтависта
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альтависта, Молоко и мёд, Пил-курил, Терпсихора, Далеко домой, Абсент, Добрых дел мастер, Мотоциклетная цепь, Сумасшедший автобус, Алкоголь, Встретимся завтра
Версия издания
лимитированное, picture
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка

«Альтависта» — пятый студийный альбом группы «Сплин», изданный в 1999 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле, ремастеринг 2025 года. Гейтфолд из крафт-картона. В 1998 году вышел «Гранатовый альбом», после которого группа Сплин стала по-настоящему знаменитой. Солист и лидер группы Александр Васильев продолжил экспериментировать со стилем, звучанием и текстами песен. Результатом этой работы стал альбом «Альтависта», включающий несколько самых неожиданных, пропитанных экспериментальным духом, песен Васильева. Запись произведена на студии «SBI records» в период с апреля по июнь 1999 года, кроме композиций «Встретимся завтра» — записана в декабре 1998 года, и «Абсент» — записана весной 1998 года дома у Николая Ростовского.



Теги товара: Русский рок, Сплин

Отзывы о товаре Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275140861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Альтависта
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Альтависта, Молоко и мёд, Пил-курил, Терпсихора, Далеко домой, Абсент, Добрых дел мастер, Мотоциклетная цепь, Сумасшедший автобус, Алкоголь, Встретимся завтра
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Альтависта» — пятый студийный альбом группы «Сплин», изданный в 1999 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле, ремастеринг 2025 года. Гейтфолд из крафт-картона. В 1998 году вышел «Гранатовый альбом», после которого группа Сплин стала по-настоящему знаменитой. Солист и лидер группы Александр Васильев продолжил экспериментировать со стилем, звучанием и текстами песен. Результатом этой работы стал альбом «Альтависта», включающий несколько самых неожиданных, пропитанных экспериментальным духом, песен Васильева. Запись произведена на студии «SBI records» в период с апреля по июнь 1999 года, кроме композиций «Встретимся завтра» — записана в декабре 1998 года, и «Абсент» — записана весной 1998 года дома у Николая Ростовского.


Теги товара: Русский рок, Сплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сплин - Альтависта (Picture) (4660275140861) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...