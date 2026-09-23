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Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка

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Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 1
Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 2
Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 3
Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 4
Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 1
  • Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 2
  • Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 3
  • Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 4
  • Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737183
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957263207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка

Наконец-то вышел второй альбом Стивена Санчеса после его дебютного альбома ANGEL FACE с мировым хитом "Until I Found You" — ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ!. На новом альбоме Стивен размышляет о любви в её многочисленных проявлениях – к партнёрам, друзьям, соседям и даже незнакомцам – и всё это оживляется богатым вокалом и ярким поп-звучанием. Заглавная композиция альбома является квинтэссенцией его тематики, поскольку Стивен провозглашает важность проявления любви к другим, даже (и особенно) когда они могут не выражать того же самого.

Отзывы о товаре Stephen Sanchez - Love, Love, Love (199957263207) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957263207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stephen Sanchez
Альбом (сингл)
Love, Love, Love
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Наконец-то вышел второй альбом Стивена Санчеса после его дебютного альбома ANGEL FACE с мировым хитом "Until I Found You" — ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ!. На новом альбоме Стивен размышляет о любви в её многочисленных проявлениях – к партнёрам, друзьям, соседям и даже незнакомцам – и всё это оживляется богатым вокалом и ярким поп-звучанием. Заглавная композиция альбома является квинтэссенцией его тематики, поскольку Стивен провозглашает важность проявления любви к другим, даже (и особенно) когда они могут не выражать того же самого.
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