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Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Patricia Kaas
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715982
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Patricia Kaas
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ad?le, Cogne, Madame Tout Le Monde, Sans Tes Mains, La Maison En Bord De Mer, Embrasse, Marre De Mon Amant, Sans Nous, Ne L'oublie Jamais, Le Jour Et L'heure, La Langue Que Je Parle, Ma M?t?o Personnelle, Ma Tristesse Est N'importe O?
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ad?le, Cogne, Madame Tout Le Monde, Sans Tes Mains, La Maison En Bord De Mer, Embrasse, Marre De Mon Amant, Sans Nous, Ne L'oublie Jamais, Le Jour Et L'heure, La Langue Que Je Parle, Ma M?t?o Personnelle, Ma Tristesse Est N'importe O?



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Patricia Kaas
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ad?le, Cogne, Madame Tout Le Monde, Sans Tes Mains, La Maison En Bord De Mer, Embrasse, Marre De Mon Amant, Sans Nous, Ne L'oublie Jamais, Le Jour Et L'heure, La Langue Que Je Parle, Ma M?t?o Personnelle, Ma Tristesse Est N'importe O?
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ad?le, Cogne, Madame Tout Le Monde, Sans Tes Mains, La Maison En Bord De Mer, Embrasse, Marre De Mon Amant, Sans Nous, Ne L'oublie Jamais, Le Jour Et L'heure, La Langue Que Je Parle, Ma M?t?o Personnelle, Ma Tristesse Est N'importe O?


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Kaas - Patricia Kaas (coloured) (8719262039124) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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