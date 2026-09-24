Top.Mail.Ru
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 5
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 6
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 7
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 8
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 9
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Scene De Vie
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 5
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 6
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 7
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 8
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 9
  • Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707833
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Scene De Vie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Generique, Les Mannequins d'Osier, L'heure Du Jazz, Coeurs Brises, Regarde Les Riches, Les Hommes Qui Passent, Bessie, Tropic Blues Bar, L'Enterrement De Sidney Bechet, Kennedy Rose, Une Derniere Semaine A New York, Patou Blues, Generique (Orchestral)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка

Альбом "Sc?ne De Vie" 1990 года стал большим продолжением ее дебютного альбома "Mademoiselle Chante" и подтвердил талант и потенциал певицы. Альбом сразу же попал на вершину французских чартов и содержал несколько успешных синглов, включая "Les Hommes Qui Passent", "Les Mannequins d'Osier" и "Kennedy Rose". Альбом был продан тиражом 2 миллиона копий по всему миру и получил статус бриллиантового. Альбом также пользовался большим успехом в Германии, Швейцарии, Бельгии, Канаде и России.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038608]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Scene De Vie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Generique, Les Mannequins d'Osier, L'heure Du Jazz, Coeurs Brises, Regarde Les Riches, Les Hommes Qui Passent, Bessie, Tropic Blues Bar, L'Enterrement De Sidney Bechet, Kennedy Rose, Une Derniere Semaine A New York, Patou Blues, Generique (Orchestral)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом "Sc?ne De Vie" 1990 года стал большим продолжением ее дебютного альбома "Mademoiselle Chante" и подтвердил талант и потенциал певицы. Альбом сразу же попал на вершину французских чартов и содержал несколько успешных синглов, включая "Les Hommes Qui Passent", "Les Mannequins d'Osier" и "Kennedy Rose". Альбом был продан тиражом 2 миллиона копий по всему миру и получил статус бриллиантового. Альбом также пользовался большим успехом в Германии, Швейцарии, Бельгии, Канаде и России.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Kaas - Scene De Vie (coloured) (8719262038608) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...