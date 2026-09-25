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Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Umaturman
Альбом (сингл)
В Городе N
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Umaturman - В Городе N (4660275173654) - фото 1
  • Umaturman - В Городе N (4660275173654) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275173654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Umaturman
Альбом (сингл)
В Городе N
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прасковья, Ночной Дозор, Раненый В Висок, Ума Турман (Tarantino Version), Стрела, Ты Ушла, Здравствуй, Дорогая, Объясни Мне, Ад, Дай, Тайд, Ни Кола, Ни Дачки, Проститься, Прасковья (Radio Mix), Ума Турман, Ты Далеко, Прасковья (Latrack Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка

Впервые на виниле выходит «В городе N» — дебютный альбом группы Umaturman, выпущенный первоначально в 2004 году на лейбле Velvet Music. Альбом стал платиновым, разойдясь по стране тиражом более 1 000 000 экземпляров. Такие песни, как «Ночной дозор», «Прасковья», «Проститься» и «Ума Турман», сделали группу одним из самых популярных и востребованных коллективов Издание на 180 г виниле с гравировкой на четвертой стороне Группа братьев Владимира и Сергея Кристовских быстро обрела известность, в том числе благодаря тому, что песня «Ночной дозор» вошла в саундтрек к одноименному популярному блокбастеру Тимура Бекмамбетова в 2004 году. В 2005 году на Премии Муз-ТВ группа получила награды в 2 номинациях: «Лучшая песня» (за песню «Проститься») и «Прорыв года». В том же году альбом получил премию «Рекордъ» в номинации «Дебют года». На композиции «Прасковья», «Проститься», «Ума Турман» были выпущены видеоклипы.

Отзывы о товаре Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275173654]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Umaturman
Альбом (сингл)
В Городе N
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Прасковья, Ночной Дозор, Раненый В Висок, Ума Турман (Tarantino Version), Стрела, Ты Ушла, Здравствуй, Дорогая, Объясни Мне, Ад, Дай, Тайд, Ни Кола, Ни Дачки, Проститься, Прасковья (Radio Mix), Ума Турман, Ты Далеко, Прасковья (Latrack Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле выходит «В городе N» — дебютный альбом группы Umaturman, выпущенный первоначально в 2004 году на лейбле Velvet Music. Альбом стал платиновым, разойдясь по стране тиражом более 1 000 000 экземпляров. Такие песни, как «Ночной дозор», «Прасковья», «Проститься» и «Ума Турман», сделали группу одним из самых популярных и востребованных коллективов Издание на 180 г виниле с гравировкой на четвертой стороне Группа братьев Владимира и Сергея Кристовских быстро обрела известность, в том числе благодаря тому, что песня «Ночной дозор» вошла в саундтрек к одноименному популярному блокбастеру Тимура Бекмамбетова в 2004 году. В 2005 году на Премии Муз-ТВ группа получила награды в 2 номинациях: «Лучшая песня» (за песню «Проститься») и «Прорыв года». В том же году альбом получил премию «Рекордъ» в номинации «Дебют года». На композиции «Прасковья», «Проститься», «Ума Турман» были выпущены видеоклипы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Umaturman - В Городе N (4660275173654) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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