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Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка

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Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) - фото 1
Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jan Blomqvist
Альбом (сингл)
Mute
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) - фото 1
  • Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737153
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jan Blomqvist
Альбом (сингл)
Mute
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Left Unsaid, Underwater, Destination Lost, Midnight Sun, Stranded, Algorithm, The Robot Test, New Silence, Disappear Again, Traceless Tracks, Muted Mind, So It Is etc.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка

Ян Бломквист обладает уникальной способностью стимулировать размышления, и своим третьим сольным альбомом "Mute" он побуждает к осмыслению того, в каком плачевном направлении движется мир. Альбом, возглавляемый такими треками, как «Underwater», «Destination Lost», «Muted Mind» и «Midnight Sun», воплощающими неповторимый стиль Бломквиста, нацелен на новую реальность, где самый громкий голос всегда побеждает, а ложь получает большее распространение, чем честные сердца. Но «Mute» не просто указывает на то, что не так; он также дарит надежду словом и звуком, ведя слушателей от печали и страха к счастью и самопознанию среди безумия разлуки. Таким образом, этот альбом — больше, чем просто критический комментарий к современному обществу. Он содержит осознание необходимости перемен и непоколебимую веру в то, что никогда не поздно задуматься об этом. Важно слушать, чтобы понять, а не чтобы повторять. MUTE. Альбом "Mute" выпущен ограниченным тиражом на черном виниле.

Отзывы о товаре Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jan Blomqvist
Альбом (сингл)
Mute
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Left Unsaid, Underwater, Destination Lost, Midnight Sun, Stranded, Algorithm, The Robot Test, New Silence, Disappear Again, Traceless Tracks, Muted Mind, So It Is etc.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Описание
Ян Бломквист обладает уникальной способностью стимулировать размышления, и своим третьим сольным альбомом "Mute" он побуждает к осмыслению того, в каком плачевном направлении движется мир. Альбом, возглавляемый такими треками, как «Underwater», «Destination Lost», «Muted Mind» и «Midnight Sun», воплощающими неповторимый стиль Бломквиста, нацелен на новую реальность, где самый громкий голос всегда побеждает, а ложь получает большее распространение, чем честные сердца. Но «Mute» не просто указывает на то, что не так; он также дарит надежду словом и звуком, ведя слушателей от печали и страха к счастью и самопознанию среди безумия разлуки. Таким образом, этот альбом — больше, чем просто критический комментарий к современному обществу. Он содержит осознание необходимости перемен и непоколебимую веру в то, что никогда не поздно задуматься об этом. Важно слушать, чтобы понять, а не чтобы повторять. MUTE. Альбом "Mute" выпущен ограниченным тиражом на черном виниле.
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