Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jan Blomqvist - Mute (8719262040090) виниловая пластинка
Ян Бломквист обладает уникальной способностью стимулировать размышления, и своим третьим сольным альбомом "Mute" он побуждает к осмыслению того, в каком плачевном направлении движется мир. Альбом, возглавляемый такими треками, как «Underwater», «Destination Lost», «Muted Mind» и «Midnight Sun», воплощающими неповторимый стиль Бломквиста, нацелен на новую реальность, где самый громкий голос всегда побеждает, а ложь получает большее распространение, чем честные сердца. Но «Mute» не просто указывает на то, что не так; он также дарит надежду словом и звуком, ведя слушателей от печали и страха к счастью и самопознанию среди безумия разлуки. Таким образом, этот альбом — больше, чем просто критический комментарий к современному обществу. Он содержит осознание необходимости перемен и непоколебимую веру в то, что никогда не поздно задуматься об этом. Важно слушать, чтобы понять, а не чтобы повторять. MUTE. Альбом "Mute" выпущен ограниченным тиражом на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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