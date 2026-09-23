Робот-пылесос GARLYN SR-720
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-720
Робот-пылесос GARLYN SR-720 обеспечивает мощную очистку благодаря сильному всасыванию до 3000 Па, подходящий как для сухой, так и для влажной уборки. Компактный дизайн и продвинутые датчики позволяют эффективно наводить порядок даже в сложных зонах, а HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, сохраняя воздух чистым. Устройство оснащено интеллектуальным управлением: управляйте им через смартфон, голосовые команды или пульт ДУ. Функция построения карты помещения и автоматическая парковка обеспечивают бесперебойную работу, а регулировка мощности позволяет адаптироваться к любому покрытию. В комплекте предусмотрены все необходимые аксессуары: турбощетка, боковая щетка, контейнеры для пыли и воды, а также салфетки для влажной уборки. Прочный аккумулятор обеспечивает продолжительную работу, а простая система контроля уровня шума (до 68 дБ) делает процесс уборки комфортным.
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