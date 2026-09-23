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Робот-пылесос GARLYN SR-720 купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос GARLYN SR-720

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Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 2
Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 3
Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 4
Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 5
Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 6
Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
140
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 1
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 2
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 3
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 4
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 5
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 6
  • Робот-пылесос GARLYN SR-720 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737130
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция, сетевой адаптер, пульт ДУ, источники питания, боковая щётка, турбощётка, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, HEPA-фильтр, фильтрующая губка, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Датчики
инфракрасные
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Продолжительность автономной уборки, мин
140
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х14
Вес, кг.
4.4

Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-720

Робот-пылесос GARLYN SR-720 обеспечивает мощную очистку благодаря сильному всасыванию до 3000 Па, подходящий как для сухой, так и для влажной уборки. Компактный дизайн и продвинутые датчики позволяют эффективно наводить порядок даже в сложных зонах, а HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, сохраняя воздух чистым. Устройство оснащено интеллектуальным управлением: управляйте им через смартфон, голосовые команды или пульт ДУ. Функция построения карты помещения и автоматическая парковка обеспечивают бесперебойную работу, а регулировка мощности позволяет адаптироваться к любому покрытию. В комплекте предусмотрены все необходимые аксессуары: турбощетка, боковая щетка, контейнеры для пыли и воды, а также салфетки для влажной уборки. Прочный аккумулятор обеспечивает продолжительную работу, а простая система контроля уровня шума (до 68 дБ) делает процесс уборки комфортным.

Отзывы о товаре Робот-пылесос GARLYN SR-720




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция, сетевой адаптер, пульт ДУ, источники питания, боковая щётка, турбощётка, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, HEPA-фильтр, фильтрующая губка, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Датчики
инфракрасные
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Продолжительность автономной уборки, мин
140
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос GARLYN SR-720 обеспечивает мощную очистку благодаря сильному всасыванию до 3000 Па, подходящий как для сухой, так и для влажной уборки. Компактный дизайн и продвинутые датчики позволяют эффективно наводить порядок даже в сложных зонах, а HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, сохраняя воздух чистым. Устройство оснащено интеллектуальным управлением: управляйте им через смартфон, голосовые команды или пульт ДУ. Функция построения карты помещения и автоматическая парковка обеспечивают бесперебойную работу, а регулировка мощности позволяет адаптироваться к любому покрытию. В комплекте предусмотрены все необходимые аксессуары: турбощетка, боковая щетка, контейнеры для пыли и воды, а также салфетки для влажной уборки. Прочный аккумулятор обеспечивает продолжительную работу, а простая система контроля уровня шума (до 68 дБ) делает процесс уборки комфортным.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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