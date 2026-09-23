Top.Mail.Ru
Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 1
Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 2
Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 1
  • Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 2
  • Невидимка - Лучшее (4620032919970) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка
4 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Молодым, Счастье любит тишину, Звезда, На Урале холода, Моё гетто под окном, Сладкий притон, Осень, Ой, мама, не вернусь, Полюбила рекетира, Солнце, Малая, Вера надежда любовь.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка

Энергичная танцевальная музыка, рейв с самобытным звучанием рвут танцполы в столицах и регионах, от камерных выступлений до многотысячных рейвов.

Отзывы о товаре Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Молодым, Счастье любит тишину, Звезда, На Урале холода, Моё гетто под окном, Сладкий притон, Осень, Ой, мама, не вернусь, Полюбила рекетира, Солнце, Малая, Вера надежда любовь.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Энергичная танцевальная музыка, рейв с самобытным звучанием рвут танцполы в столицах и регионах, от камерных выступлений до многотысячных рейвов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...