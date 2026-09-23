Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб.
В наличии
Код товара: 737105
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4 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Молодым, Счастье любит тишину, Звезда, На Урале холода, Моё гетто под окном, Сладкий притон, Осень, Ой, мама, не вернусь, Полюбила рекетира, Солнце, Малая, Вера надежда любовь.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка
Энергичная танцевальная музыка, рейв с самобытным звучанием рвут танцполы в столицах и регионах, от камерных выступлений до многотысячных рейвов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Невидимка
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Молодым, Счастье любит тишину, Звезда, На Урале холода, Моё гетто под окном, Сладкий притон, Осень, Ой, мама, не вернусь, Полюбила рекетира, Солнце, Малая, Вера надежда любовь.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Энергичная танцевальная музыка, рейв с самобытным звучанием рвут танцполы в столицах и регионах, от камерных выступлений до многотысячных рейвов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Невидимка - Лучшее (4620032919970) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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