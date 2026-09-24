Bad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Completely Remixed
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 696012
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Completely Remixed
Жанр
Диско
Трек-лист
Come Back And Stay, L.O.V.E. In My Car, Jungle In My Heart, Kisses And Tears, Hungry For Love, I Wanna Hear Your Heartbeat, Queen Of Hearts, Pretty Young Girl, Lady In Black, You're A Woman, A Train To Nowhere, Where Have You Gone, Kiss You All Over, Baby, How I Need You
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) виниловая пластинка
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Completely Remixed
Жанр
Диско
Трек-лист
Come Back And Stay, L.O.V.E. In My Car, Jungle In My Heart, Kisses And Tears, Hungry For Love, I Wanna Hear Your Heartbeat, Queen Of Hearts, Pretty Young Girl, Lady In Black, You're A Woman, A Train To Nowhere, Where Have You Gone, Kiss You All Over, Baby, How I Need You
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Bad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) виниловая пластинка - по цене 3980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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