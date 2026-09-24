Моральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Я Выбираю Тебя
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
В наличии
Код товара: 698832
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3 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Я Выбираю Тебя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я выбираю тебя, Мне хорошо с тобой, Ночной каприз, Чужой сон, Поговори, Одиночество, Любовь моя, Моя надежда, Я не хочу твоей любви, Бетонная печаль, Ты далеко, Потерянный рай
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Моральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) виниловая пластинка
«Я выбираю тебя» - третий альбом «Морального кодекса», укрепивший за ними репутацию элитарной московской клубной рок-группы. На этот альбом сразу пал выбор многих меломанов, одноименная песня в считанные дни стала хитом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Я Выбираю Тебя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Я выбираю тебя, Мне хорошо с тобой, Ночной каприз, Чужой сон, Поговори, Одиночество, Любовь моя, Моя надежда, Я не хочу твоей любви, Бетонная печаль, Ты далеко, Потерянный рай
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Я выбираю тебя» - третий альбом «Морального кодекса», укрепивший за ними репутацию элитарной московской клубной рок-группы. На этот альбом сразу пал выбор многих меломанов, одноименная песня в считанные дни стала хитом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Моральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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