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Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка

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Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 1
Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 2
Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 3
Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 4
Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 5
Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Славянские Танцы
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 1
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 2
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 3
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 4
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 5
  • Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Славянские Танцы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Другие, & Беслан, Московская Осень, До Вечера, Актриса, Праздник В Пустыне, Торговец И Воин, В Ожидании Чуда, Славянские Танцы, Не Уходи, Дон Пердитто, В Твоих Глазах, Первый Снег, Девятая Рота, Ясный Сокол, Хэй-хэй-хэй, Славянские Танцы (Re-Mix, Smirnov), Славянские Танцы (Re-Mix, Craig Dodds), Славянские Танцы (Re-Mix, Chris Kimsey)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка

«Славянские танцы» — пятый альбом группы «Моральный Кодекс», выпущенный в 2007 году. Над альбомом Славянские танцы группа Моральный Кодекс работала несколько лет. Запись альбома проводилась в легендарной студии «Эбби Роуд».

Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Славянские Танцы
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Другие, & Беслан, Московская Осень, До Вечера, Актриса, Праздник В Пустыне, Торговец И Воин, В Ожидании Чуда, Славянские Танцы, Не Уходи, Дон Пердитто, В Твоих Глазах, Первый Снег, Девятая Рота, Ясный Сокол, Хэй-хэй-хэй, Славянские Танцы (Re-Mix, Smirnov), Славянские Танцы (Re-Mix, Craig Dodds), Славянские Танцы (Re-Mix, Chris Kimsey)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Славянские танцы» — пятый альбом группы «Моральный Кодекс», выпущенный в 2007 году. Над альбомом Славянские танцы группа Моральный Кодекс работала несколько лет. Запись альбома проводилась в легендарной студии «Эбби Роуд».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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