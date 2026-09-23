Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/512Gb Графит
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/512Gb Графит
Infinix в графитовом цвете — стильный и мощный смартфон для амбициозных задач. Большой 6,78-дюймовый экран с разрешением 2720x1224 поражает четкостью, а высокая частота обновления 144 Гц делает скроллинг плавным, а игровые сцены — захватывающими. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate с частотой 3350 МГц и оперативной памятью 12 Гб обеспечивают фантастическую скорость работы даже при запуске самых требовательных приложений. Храните всё, что нужно — ёмкость встроенной памяти 512 Гб раскрывает простор для фото, видео и документов. Благодаря высокой степени защиты IP64 гаджет не боится брызг и пыли, а поддержка двух SIM-карт делает его отличным выбором для деловых и активных пользователей.
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