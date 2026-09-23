Коммутатор ORIGO OS2410/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2410/A1A
Коммутатор ORIGO OS2410 рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение уровня доступа с функциями Web-управления. OS2410 поддерживает разделение трафика с помощью 802.1Q VLAN, обнаружение петель Loopback Detection, зеркалирование портов, DHCP Snooping и QoS для приоритетной передачи чувствительного к задержкам трафика. Функция защиты от сетевого шторма ограничивает объем широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика, блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, и предотвращает перегрузку сети. Функция диагностики кабеля позволяет определить состояние витой пары и тип неисправности кабеля.
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