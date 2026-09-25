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Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 купить с доставкой в Москве
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Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180

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Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 1
Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 2
Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь, пластик
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 1
  • Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 2
  • Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736255
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь, пластик
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
800

Описание товара Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180

Представляем Вашему вниманию скрытую монтажную часть Hansgrohe 13620180 из коллекции Trio Stop. Изготовленная из хромированного металла, эта деталь обеспечивает надежность и долговечность использования. Она прекрасно подойдет для бытового применения и станет удачным выбором для смесителей серий Hansgrohe Logis, Metris, Talis, Focus. Данный товар включает в себя внутреннюю часть и инструкцию по установке. Керамический картридж в скрытой части Hansgrohe 13620180 обеспечивает плавность и точность регулирования потока воды. Продукт произведен в Германии, что является гарантией высокого качества и превосходной надежности.



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Отзывы о товаре Скрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь, пластик
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем Вашему вниманию скрытую монтажную часть Hansgrohe 13620180 из коллекции Trio Stop. Изготовленная из хромированного металла, эта деталь обеспечивает надежность и долговечность использования. Она прекрасно подойдет для бытового применения и станет удачным выбором для смесителей серий Hansgrohe Logis, Metris, Talis, Focus. Данный товар включает в себя внутреннюю часть и инструкцию по установке. Керамический картридж в скрытой части Hansgrohe 13620180 обеспечивает плавность и точность регулирования потока воды. Продукт произведен в Германии, что является гарантией высокого качества и превосходной надежности.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали
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