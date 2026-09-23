Термопот BQ TP5001 Слоновая Кость
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735846
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40°C, 90°C
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х29
Вес, кг.
4.07
Описание товара Термопот BQ TP5001 Слоновая Кость
Термопот BQ TP5001 идеальное решение для большой семьи или офиса. Удобная шкала уровня воды с подсветкой позволяет легко контролировать количество жидкости даже в темноте. Благодаря высокой мощности 1600 Вт термопот быстро нагревает и кипятит воду. Функция дехлорирования позволяет снизить содержание хлора и вредных примесей при использовании водопроводной воды.
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
40°C, 90°C
Мощность, Вт
1600
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.85
Страна производитель
Китай
Термопот BQ TP5001 идеальное решение для большой семьи или офиса. Удобная шкала уровня воды с подсветкой позволяет легко контролировать количество жидкости даже в темноте. Благодаря высокой мощности 1600 Вт термопот быстро нагревает и кипятит воду. Функция дехлорирования позволяет снизить содержание хлора и вредных примесей при использовании водопроводной воды.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л, металлические
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