Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 735060
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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957160285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Трек-лист
Helado Negro), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), Panamanian Fight Song, MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), The Messenger, The Spirit Moves, Helado Negro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка
Фри-джазовый коллектив Irreversible Entanglements возвращается со своим вторым альбомом, выпущенным на лейбле Impulse!, — Future Present Past. Записанный в основном в исторической студии Van Gelder, альбом представляет собой сочетание атмосферного джаза, мировых музыкальных традиций и разговорной речи, объединенных общей историей существования — будущим, полным возможностей, настоящим со всей его неопределенностью и прошлым как источниками мудрости предков.
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Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0199957160285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Irreversible Entanglements
Альбом (сингл)
Future Present Past
Жанр
Jazz
Трек-лист
Helado Negro), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), Panamanian Fight Song, MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), MOTHERBOARD), The Messenger, The Spirit Moves, Helado Negro)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Фри-джазовый коллектив Irreversible Entanglements возвращается со своим вторым альбомом, выпущенным на лейбле Impulse!, — Future Present Past. Записанный в основном в исторической студии Van Gelder, альбом представляет собой сочетание атмосферного джаза, мировых музыкальных традиций и разговорной речи, объединенных общей историей существования — будущим, полным возможностей, настоящим со всей его неопределенностью и прошлым как источниками мудрости предков.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Irreversible Entanglements - Future Present Past (0199957160285) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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