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George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка

1 Отзывы
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George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 1
George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 2
George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 3
George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 1
  • George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 2
  • George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 3
  • George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751452718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praying For Time, Freedom, They Won't Go When I Go, Something To Save, Cowboys & Angels, Waiting For That Day, Mothers Pride, Heal The Pain, Soul Free, Waiting (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка

Track List

A1Praying For Time
A2Freedom 90
A3They Won't Go When I Go
A4Something To Save
A5Cowboys And Angels
B1Waiting For That Day
B2Mothers Pride
B3Heal The Pain
B4Soul Free
B5Waiting (Reprise)

Отзывы о товаре George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка

24.01.2022
Стас

Достоинства:
Отличное издание, звучание на высоком уровне!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Замечательная пластинка, по доступной цене со скидкой! Спасибо Котофото!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751452718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praying For Time, Freedom, They Won't Go When I Go, Something To Save, Cowboys & Angels, Waiting For That Day, Mothers Pride, Heal The Pain, Soul Free, Waiting (Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Praying For Time
A2Freedom 90
A3They Won't Go When I Go
A4Something To Save
A5Cowboys And Angels
B1Waiting For That Day
B2Mothers Pride
B3Heal The Pain
B4Soul Free
B5Waiting (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.01.2022
Стас

Достоинства:
Отличное издание, звучание на высоком уровне!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Замечательная пластинка, по доступной цене со скидкой! Спасибо Котофото!


George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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