George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 152875
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751452718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praying For Time, Freedom, They Won't Go When I Go, Something To Save, Cowboys & Angels, Waiting For That Day, Mothers Pride, Heal The Pain, Soul Free, Waiting (Reprise)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Praying For Time
|A2
|Freedom 90
|A3
|They Won't Go When I Go
|A4
|Something To Save
|A5
|Cowboys And Angels
|B1
|Waiting For That Day
|B2
|Mothers Pride
|B3
|Heal The Pain
|B4
|Soul Free
|B5
|Waiting (Reprise)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751452718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
LISTEN WITHOUT PREJUDICE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Praying For Time, Freedom, They Won't Go When I Go, Something To Save, Cowboys & Angels, Waiting For That Day, Mothers Pride, Heal The Pain, Soul Free, Waiting (Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Praying For Time
|A2
|Freedom 90
|A3
|They Won't Go When I Go
|A4
|Something To Save
|A5
|Cowboys And Angels
|B1
|Waiting For That Day
|B2
|Mothers Pride
|B3
|Heal The Pain
|B4
|Soul Free
|B5
|Waiting (Reprise)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличное издание, звучание на высоком уровне!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Замечательная пластинка, по доступной цене со скидкой! Спасибо Котофото!
George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре George Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное издание, звучание на высоком уровне!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Замечательная пластинка, по доступной цене со скидкой! Спасибо Котофото!