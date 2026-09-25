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Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Get Scared
Альбом (сингл)
Demons
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) - фото 1
  • Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Get Scared
Альбом (сингл)
Demons
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buried Alive, Suffer, Addict, Under My Skin, Demons, The Devil's in the Details, What if I'm Right, Take a Bow, Relax, Relapse, Second Guessing, R.I.P.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка

Впервые на виниле издается Demons, третий студийный альбом американской пост-хардкор-группы Get Scared, выпущенный в 2015 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом отличается от предыдущих релизов, таких как Everyone's Out to Get Me и Built for Blame, Laced with Shame, и тяготеет к стилю, напоминающему EP Cheap Tricks and Theatrics 2009 года, с элементами металкора. Альбом Demons был спродюсирован Эриком Роном, который также работал с группой над альбомами Everyone's Out to Get Me и Built for Blame, Laced with Shame, и получил положительные отзывы после выхода.

Отзывы о товаре Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563198414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Get Scared
Альбом (сингл)
Demons
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buried Alive, Suffer, Addict, Under My Skin, Demons, The Devil's in the Details, What if I'm Right, Take a Bow, Relax, Relapse, Second Guessing, R.I.P.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле издается Demons, третий студийный альбом американской пост-хардкор-группы Get Scared, выпущенный в 2015 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом отличается от предыдущих релизов, таких как Everyone's Out to Get Me и Built for Blame, Laced with Shame, и тяготеет к стилю, напоминающему EP Cheap Tricks and Theatrics 2009 года, с элементами металкора. Альбом Demons был спродюсирован Эриком Роном, который также работал с группой над альбомами Everyone's Out to Get Me и Built for Blame, Laced with Shame, и получил положительные отзывы после выхода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Get Scared - Demons (coloured) (0843563198414) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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