Enslaved - RIITIIR (coloured) (4065629721770) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
RIITIIR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 735030
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629721770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
RIITIIR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thoughts Like Hammers, Death In The Eyes Of Dawn, Veilburner, Roots Of The Mountain, Riitiir, Materal, Storm Of Memories, Forsaken
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Enslaved - RIITIIR (coloured) (4065629721770) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Enslaved / Riitiir (coloured) (2LP) предлагает слушателям уникальное сочетание мощного звучания и художественного оформления, которое привлекает внимание каждого любителя качественной музыки. Этот альбом является настоящим произведением искусства, которое обязательно должно занять достойное место в вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу, созданную талантливыми музыкантами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629721770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
RIITIIR
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thoughts Like Hammers, Death In The Eyes Of Dawn, Veilburner, Roots Of The Mountain, Riitiir, Materal, Storm Of Memories, Forsaken
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Виниловая пластинка Enslaved / Riitiir (coloured) (2LP) предлагает слушателям уникальное сочетание мощного звучания и художественного оформления, которое привлекает внимание каждого любителя качественной музыки. Этот альбом является настоящим произведением искусства, которое обязательно должно занять достойное место в вашей коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу, созданную талантливыми музыкантами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Enslaved - RIITIIR (coloured) (4065629721770) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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