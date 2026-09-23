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OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Godfather
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) - фото 1
  • OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734932
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547125361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Godfather
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title (The Godfather Waltz), I Have But One Heart, The Pickup, Connie's Wedding, The Halls Of Fear, Sicilian Pastorale, Love Theme From The Godfather, The Godfather Waltz, Apollonia, The New Godfather, The Baptism, The Godfather Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) виниловая пластинка

"The Godfather " - саундтрек к культовому фильму Крестный Отец, выпущенный в 1972 г. компанией Paramount Records и в 1991 г. на компакт-диске компанией MCA. Написан композитором Нино Рота, дирижировал оркестром Карло Савина (который был указан на LP, но не на CD). Песню "I Have but One Heart" поет Эл Мартино, который исполнил ее в фильме в роли персонажа Джонни Фонтане. Партитура была номинирована на премию "Оскар", однако Академия отозвала ее после того, как выяснилось, что "Любовная тема" является переработанной версией музыки Нино Рота из фильма 1958 года "Фортунелла". Джованни Рота Ринальди (3 декабря 1911 - 10 апреля 1979), более известный как Нино Рота, был знаменитым итальянским композитором, пианистом, дирижером и академиком, который наиболее известен своими партитурами к фильмам, в частности к работам Федерико Феллини и Лукино Висконти. Он также написал музыку к двум фильмам Франко Дзеффирелли "Шекспир" и к первым двум фильмам культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", получив Оскар за лучшую оригинальную партитуру к фильму "Крестный отец, часть II" (1974). В течение своей долгой карьеры Рота был чрезвычайно плодовитым композитором, особенно в области музыки для кино. С 1930-х годов до своей смерти в 1979 году он написал более 150 партитур для итальянских и зарубежных фильмов - в среднем по три партитуры в год в течение 46 лет. А в наиболее продуктивный период, с конца 1940-х до середины 1950-х годов, Рота писал до десяти партитур в год, а иногда и больше, причем в 1954 году на его счету было тринадцать партитур! Наряду с этим огромным количеством киноработ, он написал десять опер, пять балетов и десятки других оркестровых, хоровых и камерных произведений, самым известным из которых является его струнный концерт. Композитор создавал музыку для многих театральных постановок Висконти, Дзеффирелли и Эдуардо Де Филиппо, а также долгое время преподавал в Музыкальном лицее в Бари, Италия, где был директором на протяжении почти 30 лет.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547125361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Godfather
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title (The Godfather Waltz), I Have But One Heart, The Pickup, Connie's Wedding, The Halls Of Fear, Sicilian Pastorale, Love Theme From The Godfather, The Godfather Waltz, Apollonia, The New Godfather, The Baptism, The Godfather Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Godfather " - саундтрек к культовому фильму Крестный Отец, выпущенный в 1972 г. компанией Paramount Records и в 1991 г. на компакт-диске компанией MCA. Написан композитором Нино Рота, дирижировал оркестром Карло Савина (который был указан на LP, но не на CD). Песню "I Have but One Heart" поет Эл Мартино, который исполнил ее в фильме в роли персонажа Джонни Фонтане. Партитура была номинирована на премию "Оскар", однако Академия отозвала ее после того, как выяснилось, что "Любовная тема" является переработанной версией музыки Нино Рота из фильма 1958 года "Фортунелла". Джованни Рота Ринальди (3 декабря 1911 - 10 апреля 1979), более известный как Нино Рота, был знаменитым итальянским композитором, пианистом, дирижером и академиком, который наиболее известен своими партитурами к фильмам, в частности к работам Федерико Феллини и Лукино Висконти. Он также написал музыку к двум фильмам Франко Дзеффирелли "Шекспир" и к первым двум фильмам культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", получив Оскар за лучшую оригинальную партитуру к фильму "Крестный отец, часть II" (1974). В течение своей долгой карьеры Рота был чрезвычайно плодовитым композитором, особенно в области музыки для кино. С 1930-х годов до своей смерти в 1979 году он написал более 150 партитур для итальянских и зарубежных фильмов - в среднем по три партитуры в год в течение 46 лет. А в наиболее продуктивный период, с конца 1940-х до середины 1950-х годов, Рота писал до десяти партитур в год, а иногда и больше, причем в 1954 году на его счету было тринадцать партитур! Наряду с этим огромным количеством киноработ, он написал десять опер, пять балетов и десятки других оркестровых, хоровых и камерных произведений, самым известным из которых является его струнный концерт. Композитор создавал музыку для многих театральных постановок Висконти, Дзеффирелли и Эдуардо Де Филиппо, а также долгое время преподавал в Музыкальном лицее в Бари, Италия, где был директором на протяжении почти 30 лет.


Теги товара: Кинематограф
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