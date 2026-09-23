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Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) виниловая пластинка

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Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 1
Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 2
Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oranssi Pazuzu
Альбом (сингл)
Mestarin Kynsi
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 1
  • Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 2
  • Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734921
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361536213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oranssi Pazuzu
Альбом (сингл)
Mestarin Kynsi
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ilmestys, Tyhjyyden Sakramentti, Uusi Teknokratia, Oikeamielisten Sali, Kuulen ??ni? Maan Alta, Taivaan Portti
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) виниловая пластинка

«Mestarin kynsi» — пятый альбом финской группы Oranssi Pazuzu, выпущенный в 2020 году лейблом Nuclear Blast. Альбом выполнен в стилях black metal, avant-garde metal, psychedelic rock.

Отзывы о товаре Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (0727361536213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361536213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Oranssi Pazuzu
Альбом (сингл)
Mestarin Kynsi
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ilmestys, Tyhjyyden Sakramentti, Uusi Teknokratia, Oikeamielisten Sali, Kuulen ??ni? Maan Alta, Taivaan Portti
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Mestarin kynsi» — пятый альбом финской группы Oranssi Pazuzu, выпущенный в 2020 году лейблом Nuclear Blast. Альбом выполнен в стилях black metal, avant-garde metal, psychedelic rock.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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