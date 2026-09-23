OneRepublic - Dreaming Out Loud (0602488307710) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Dreaming Out Loud
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734920
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Dreaming Out Loud
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Say (All I Need), Mercy, Stop And Stare, Apologize, Goodbye, Apathy, All Fall Down, Tyrant, Prodigal, Won't Stop, All We Are, Someone To Save You, Come Home, Apologize (Timbaland Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OneRepublic - Dreaming Out Loud (0602488307710) виниловая пластинка
Dreaming Out Loud — дебютный альбом американской поп-рок группы OneRepublic, выпущен в 2007 году. Издание на виниле в гейтфолде. Выход альбома стал результатом двух лет огромного успеха на Myspace; группа фигурировала в списке лучших исполнителей Myspace Music с начала 2006 года, а общее количество прослушиваний её песен превысило 28 миллионов. Dreaming Out Loud вошёл в десятку лучших во многих странах, включая британский, австралийский, канадский, немецкий и другие чарты. Он дебютировал на 14-м месте в чарте Billboard 200. Альбом получил платиновый сертификат RIAA.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602488307710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Onerepublic
Альбом (сингл)
Dreaming Out Loud
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Say (All I Need), Mercy, Stop And Stare, Apologize, Goodbye, Apathy, All Fall Down, Tyrant, Prodigal, Won't Stop, All We Are, Someone To Save You, Come Home, Apologize (Timbaland Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Dreaming Out Loud — дебютный альбом американской поп-рок группы OneRepublic, выпущен в 2007 году. Издание на виниле в гейтфолде. Выход альбома стал результатом двух лет огромного успеха на Myspace; группа фигурировала в списке лучших исполнителей Myspace Music с начала 2006 года, а общее количество прослушиваний её песен превысило 28 миллионов. Dreaming Out Loud вошёл в десятку лучших во многих странах, включая британский, австралийский, канадский, немецкий и другие чарты. Он дебютировал на 14-м месте в чарте Billboard 200. Альбом получил платиновый сертификат RIAA.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
OneRepublic - Dreaming Out Loud (0602488307710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OneRepublic - Dreaming Out Loud (0602488307710) виниловая пластинка