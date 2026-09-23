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Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) виниловая пластинка

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Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) - фото 5
Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Monaco
Альбом (сингл)
Music For Pleasure
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) - фото 4
  • Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) - фото 5
  • Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734914
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488521550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Monaco
Альбом (сингл)
Music For Pleasure
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What Do You Want From Me?, Shine (Someone Who Needs Me), Sweet Lips, Buzz Gum, Blue, Junk, Billy Bones, Happy Jack, Tender, Sedona, Bicycle Thief *Bonus Track, Ultra *Bonus Track, Coming Around Again *Bonus Track, Shattered *Bonus Track, Sweet Lips (Farley & Heller’s Ambient Mix) *Bonus Track, Sweet Lips (Joey Negro aka Dave Lee Main Slice) *Bonus Track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Do You Want From Me?, Shine (Someone Who Needs Me), Sweet Lips, Buzz Gum, Blue, Junk, Billy Bones, Happy Jack, Tender, Sedona, Bicycle Thief *Bonus Track, Ultra *Bonus Track, Coming Around Again *Bonus Track, Shattered *Bonus Track, Sweet Lips (Farley & Heller’s Ambient Mix) *Bonus Track, Sweet Lips (Joey Negro aka Dave Lee Main Slice) *Bonus Track

Отзывы о товаре Monaco - Music For Pleasure (0602488521550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488521550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Monaco
Альбом (сингл)
Music For Pleasure
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
What Do You Want From Me?, Shine (Someone Who Needs Me), Sweet Lips, Buzz Gum, Blue, Junk, Billy Bones, Happy Jack, Tender, Sedona, Bicycle Thief *Bonus Track, Ultra *Bonus Track, Coming Around Again *Bonus Track, Shattered *Bonus Track, Sweet Lips (Farley & Heller’s Ambient Mix) *Bonus Track, Sweet Lips (Joey Negro aka Dave Lee Main Slice) *Bonus Track
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Do You Want From Me?, Shine (Someone Who Needs Me), Sweet Lips, Buzz Gum, Blue, Junk, Billy Bones, Happy Jack, Tender, Sedona, Bicycle Thief *Bonus Track, Ultra *Bonus Track, Coming Around Again *Bonus Track, Shattered *Bonus Track, Sweet Lips (Farley & Heller’s Ambient Mix) *Bonus Track, Sweet Lips (Joey Negro aka Dave Lee Main Slice) *Bonus Track
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Отзывы


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