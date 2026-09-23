Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green
Смартфон Infinix сочетает в себе высокую производительность и длительное время автономной работы. Аккумулятор на 6150 мА·ч подарит свободу от подзарядок почти на целый месяц в режиме ожидания — рекордное преимущество для активных дней и дальних поездок. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает комфорт для фильмов, игр и повседневных задач, а 8 ядер и 8 Гб оперативной памяти справятся даже с ресурсоёмкими приложениями. Храните коллекции фото, видео и приложений — встроенной памяти 256 Гб хватит с запасом. Только самые современные функции: поддержка 5G обеспечит быстрый интернет, NFC — лёгкие бесконтактные оплаты, а сканер отпечатка пальца ускорит доступ к устройству. Смартфон поддерживает nano-SIM и eSIM — удобно для тех, кто хочет разделять рабочие и личные номера. Лёгкий пластиковый корпус делает гаджет практичным для ежедневного использования.
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