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Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50" купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
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  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 2
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 3
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 4
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 5
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  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 7
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 8
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 9
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 10
  • Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50&quot; - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734754
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Размеры в упаковке, м
1.23х0.79х0.11
Вес, кг.
11.34

Описание товара Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50"

Телевизор Hisense 50 дюймов (127 см), модель 2026 года, совмещает в себе передовые технологии и современный дизайн для комфортного просмотра. Эта модель выполнена в стильном черном цвете и имеет экран с диагональю 50 дюймов (127 см), что обеспечивает захватывающий опыт просмотра благодаря разрешению 3840х2160 (4К UHD). Главной особенностью телевизора является качественная матрица с технологией Direct LED, обеспечивающая яркие и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает его идеальным выбором для просмотра фильмов и телевизионных передач, не допуская размытых движений. Телевизор поддерживает Smart TV благодаря операционной системе HomeOS, что позволяет наслаждаться множеством приложений и удобством онлайн стриминга. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-T обеспечивает доступ к цифровому телевидению без дополнительных устройств. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт гарантирует чистое и объемное звучание, усиливающее впечатление от просмотра. На борту имеются 2 USB-порта для подключения внешних устройств, что обеспечивает удобство в использовании мультимедийного контента. С весом без подставки в 8 кг, телевизор Hisense является удобным и легким в установке. Этот телевизор — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и современное решение для домашнего кинотеатра с поддержкой всех современных стандартов.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense LED 50A6S RU 50"




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Технология экрана
Direct LED
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Развернуть
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Описание
Телевизор Hisense 50 дюймов (127 см), модель 2026 года, совмещает в себе передовые технологии и современный дизайн для комфортного просмотра. Эта модель выполнена в стильном черном цвете и имеет экран с диагональю 50 дюймов (127 см), что обеспечивает захватывающий опыт просмотра благодаря разрешению 3840х2160 (4К UHD). Главной особенностью телевизора является качественная матрица с технологией Direct LED, обеспечивающая яркие и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает его идеальным выбором для просмотра фильмов и телевизионных передач, не допуская размытых движений. Телевизор поддерживает Smart TV благодаря операционной системе HomeOS, что позволяет наслаждаться множеством приложений и удобством онлайн стриминга. Поддержка цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-T обеспечивает доступ к цифровому телевидению без дополнительных устройств. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт гарантирует чистое и объемное звучание, усиливающее впечатление от просмотра. На борту имеются 2 USB-порта для подключения внешних устройств, что обеспечивает удобство в использовании мультимедийного контента. С весом без подставки в 8 кг, телевизор Hisense является удобным и легким в установке. Этот телевизор — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и современное решение для домашнего кинотеатра с поддержкой всех современных стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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