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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black

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Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
30 110 руб.  46 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734730
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
410

Описание товара Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black

Дизайн POCO X8 Pro выполнен в современном стиле с корпусом из пластика. Зеленый цвет делает смартфон стильным и привлекательным, а его классическая форма с размерами 75.2 x 157.5 x 8.3 мм и весом 201.4 г удобно ложится в руку, обеспечивая комфортное использование в течение дня. Экран Смартфон оснащен 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2756 x 1268 пикселей, обеспечивающим яркое, контрастное изображение с плотностью пикселей 460 ppi. Частота обновления экрана 120 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и быстрым, что особенно удобно при прокрутке контента и играх. Экран с соотношением сторон 19.5:9 идеально подходит для мультимедийных задач и комфортного просмотра видео. Камеры Основная камера на 50 Мп с дополнительным модулем 8 Мп помогает создавать детализированные фотографии с хорошей цветопередачей. Для съемки в темное время суток предусмотрена двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера на 20 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков. Максимальное разрешение видео — 3840 x 2160 с частотой кадров 240 fps, что позволяет снимать четкие и плавные ролики. Искусственный интеллект для фото POCO X8 Pro использует возможности искусственного интеллекта для улучшения фотосъемки в разных сценариях. ИИ помогает точнее обрабатывать кадры, улучшать цветопередачу, детализацию и общий баланс изображения, а также делает повседневную съемку более удобной для пользователя. Такие функции особенно полезны при создании портретов, съемке в сложном освещении и быстрой обработке снимков прямо на устройстве. Производительность POCO X8 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra с частотой до 3400 МГц, что обеспечивает отличную производительность для многозадачности, игр и работы с тяжелыми приложениями. Видеопроцессор Mali-G720 MC8 справляется с графическими задачами на высоком уровне. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенная память на 512 ГБ дает достаточно места для хранения приложений, фото и видео. Питание и зарядка Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Для зарядки используется USB Type-C, а также поддерживается функция быстрой зарядки 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи при необходимости. Безопасность и дополнительные функции POCO X8 Pro поддерживает распознавание лица и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для удобной и безопасной разблокировки устройства. Также модель имеет степень защиты IP69K, что делает ее устойчивой к воздействию воды и пыли. Стекло Corning Gorilla Glass 7i помогает защитить экран от царапин и повреждений.

Отзывы о товаре Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Poco X8 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.59
Разрешение экрана
2756x1268
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 8500 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
3400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
6
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн POCO X8 Pro выполнен в современном стиле с корпусом из пластика. Зеленый цвет делает смартфон стильным и привлекательным, а его классическая форма с размерами 75.2 x 157.5 x 8.3 мм и весом 201.4 г удобно ложится в руку, обеспечивая комфортное использование в течение дня. Экран Смартфон оснащен 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2756 x 1268 пикселей, обеспечивающим яркое, контрастное изображение с плотностью пикселей 460 ppi. Частота обновления экрана 120 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и быстрым, что особенно удобно при прокрутке контента и играх. Экран с соотношением сторон 19.5:9 идеально подходит для мультимедийных задач и комфортного просмотра видео. Камеры Основная камера на 50 Мп с дополнительным модулем 8 Мп помогает создавать детализированные фотографии с хорошей цветопередачей. Для съемки в темное время суток предусмотрена двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера на 20 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков. Максимальное разрешение видео — 3840 x 2160 с частотой кадров 240 fps, что позволяет снимать четкие и плавные ролики. Искусственный интеллект для фото POCO X8 Pro использует возможности искусственного интеллекта для улучшения фотосъемки в разных сценариях. ИИ помогает точнее обрабатывать кадры, улучшать цветопередачу, детализацию и общий баланс изображения, а также делает повседневную съемку более удобной для пользователя. Такие функции особенно полезны при создании портретов, съемке в сложном освещении и быстрой обработке снимков прямо на устройстве. Производительность POCO X8 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra с частотой до 3400 МГц, что обеспечивает отличную производительность для многозадачности, игр и работы с тяжелыми приложениями. Видеопроцессор Mali-G720 MC8 справляется с графическими задачами на высоком уровне. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенная память на 512 ГБ дает достаточно места для хранения приложений, фото и видео. Питание и зарядка Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Для зарядки используется USB Type-C, а также поддерживается функция быстрой зарядки 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи при необходимости. Безопасность и дополнительные функции POCO X8 Pro поддерживает распознавание лица и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для удобной и безопасной разблокировки устройства. Также модель имеет степень защиты IP69K, что делает ее устойчивой к воздействию воды и пыли. Стекло Corning Gorilla Glass 7i помогает защитить экран от царапин и повреждений.
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