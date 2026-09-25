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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green

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Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 270 руб. 
Начислим 581 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
36 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green

**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, мятный (51098TRQ)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающее качество изображения.** OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана — 120 Гц, что гарантирует плавность динамичных сцен. * **Быстрая работа.** Благодаря мощному процессору Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти смартфон справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. * **Современные технологии связи.** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, поддержка двух SIM-карт и NFC — с Huawei NOVA 15 PRO вы всегда на связи. * **Забота о вашей безопасности.** Сканер отпечатков пальцев поможет защитить личные данные, а класс пылевлагозащиты IP65 — уберечь устройство от пыли и влаги. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания при подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * стильный дизайн в мятном цвете; * прочный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+13+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, мятный (51098TRQ)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающее качество изображения.** OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана — 120 Гц, что гарантирует плавность динамичных сцен. * **Быстрая работа.** Благодаря мощному процессору Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти смартфон справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. * **Современные технологии связи.** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, поддержка двух SIM-карт и NFC — с Huawei NOVA 15 PRO вы всегда на связи. * **Забота о вашей безопасности.** Сканер отпечатков пальцев поможет защитить личные данные, а класс пылевлагозащиты IP65 — уберечь устройство от пыли и влаги. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания при подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * стильный дизайн в мятном цвете; * прочный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green - купить по цене 36270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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