Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRQ Green
**Смартфон Huawei NOVA 15 PRO 12+256Gb, мятный (51098TRQ)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15 PRO! Устройство порадует вас высоким качеством изображения, быстрой работой и широкими возможностями. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15 PRO?** * **Потрясающее качество изображения.** OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана — 120 Гц, что гарантирует плавность динамичных сцен. * **Быстрая работа.** Благодаря мощному процессору Kirin 9010S и 12 ГБ оперативной памяти смартфон справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов.** Встроенной памяти на 256 ГБ хватит для хранения большого количества приложений, фото и видео. * **Современные технологии связи.** Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11be, поддержка двух SIM-карт и NFC — с Huawei NOVA 15 PRO вы всегда на связи. * **Забота о вашей безопасности.** Сканер отпечатков пальцев поможет защитить личные данные, а класс пылевлагозащиты IP65 — уберечь устройство от пыли и влаги. * **Долгое время работы без подзарядки.** Ёмкость аккумулятора 6500 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение длительного времени, а поддержка быстрой зарядки сократит время ожидания при подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * стильный дизайн в мятном цвете; * прочный корпус из стекла; * проводной интерфейс USB Type-C. Выберите Huawei NOVA 15 PRO — смартфон, который сочетает в себе стиль, мощность и функциональность!
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