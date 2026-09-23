Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCUA) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCUA) Black
Черный смартфон Honor X8d 8/128Gb функционирует на операционной системе Android. Диагональ дисплея устройства составляет 6.77 дюйма. В него установлена AMOLED-матрица с разрешением Full HD+ и плотностью 388 ppi. Это гарантирует насыщенные цвета, глубокий черный и высокий уровень контрастности. Формат экрана 19.9:9 удобен для просмотра видео и игр. В смартфон Honor X8d 8/128Gb установлен процессор с 8 ядрами. Благодаря ему можно общаться в соцсетях и мессенджерах, открывать несколько вкладок в браузере, играть в простые игры. 8 Гб оперативной памяти позволяет телефону функционировать в режиме многозадачности. Объем основного хранилища составляет 128 Гб. В смартфон установлена двойная основная камера 108+5 Мп. Автофокус и светодиодная вспышка помогают делать четкие снимки при плохом освещении и в движении. Максимальное разрешение фото – 12000х9000 пикселей. Можно записывать видео в формате Full HD. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 16 Мп. Батареи на 7000 мА*ч хватает на 1-2 дня активного использования смартфона. Поддержка HONOR SuperCharge позволяет восстановить заряд аккумулятора до 50% примерно за 30 минут.
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