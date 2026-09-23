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Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка

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Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Help
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734637
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Характеристики

Бренд
War Child Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
War Child Records
Barcode
[0191400691612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Help
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Arctic Monkeys - Opening Night, Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest - Flags, Black Country, New Road - Strangers, The Last Dinner Party - Let’s do it again!, Beth Gibbons - Sunday Morning, Arooj Aftab & Beck - Lilac Wine, King Krule - The 343 Loop, Depeche Mode - Universal Soldier, Ezra Collective & Greentea Peng - Helicopters, Arlo Parks - Nothing I Could Hide, English Teacher & Graham Coxon - Parasite, Beabadoobee - Say Yes, Big Thief - Relive, Redie, - Black Boys on Mopeds, Cameron Wint
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Help (2) (0191400691612) виниловая пластинка

HELP(2) — это совершенно новый совместный альбом, вдохновленный знаковым релизом 1995 года «HELP», который объединяет любителей музыки в поддержку жизненно важной работы War Child по оказанию немедленной помощи, образованию, специализированной психологической поддержке и защите детей, пострадавших от конфликтов по всему миру. Новый альбом, как и оригинал, говорит о неотложности ситуации для каждого пятого ребенка в мире, живущего сегодня в условиях войны. Записанный за один день в 1995 году, оригинальный альбом «HELP» собрал более 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что позволило благотворительной организации оказать жизненно важную поддержку тысячам детей, пострадавших от боснийского конфликта, и был назван критиками «лучшим благотворительным альбомом всех времен». HELP(2) был записан (преимущественно), благодаря их щедрости, в студии Abbey Road в течение одной специальной недели в ноябре 2025 года. Под руководством известного продюсера Джеймса Форда в записи HELP(2) приняли участие невероятные музыканты, в том числе Анна Кальви, Arctic Monkeys, Арло Паркс, Арудж Афтаб, Bat For Lashes, Beabadoobee, Бек, Бет Гиббонс, Big Thief, Black Country, New Road, Кэмерон Винтер, Дэймон Албарн, Depeche Mode, Дав Эллис, Элли Роуселл, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines DC, Грэм Коксон. Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nil?fer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg и Young Fathers. среди других музыкантов, звукоинженеров, микшеров и продюсеров. Все доходы от этого альбома направляются в War Child UK для защиты, обучения и отстаивания прав детей, живущих в условиях конфликтов по всему миру. HELP(2) олицетворяет надежду для детей, чьи жизни были разрушены войной. Это свидетельство щедрости артистов и музыкальной индустрии, которые вносят позитивный вклад в обеспечение более безопасного и светлого будущего для этих детей. Потому что ни один ребенок не должен быть частью войны. Никогда.

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Характеристики
Бренд
War Child Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
War Child Records
Barcode
[0191400691612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Help
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Arctic Monkeys - Opening Night, Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest - Flags, Black Country, New Road - Strangers, The Last Dinner Party - Let’s do it again!, Beth Gibbons - Sunday Morning, Arooj Aftab & Beck - Lilac Wine, King Krule - The 343 Loop, Depeche Mode - Universal Soldier, Ezra Collective & Greentea Peng - Helicopters, Arlo Parks - Nothing I Could Hide, English Teacher & Graham Coxon - Parasite, Beabadoobee - Say Yes, Big Thief - Relive, Redie, - Black Boys on Mopeds, Cameron Wint
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
HELP(2) — это совершенно новый совместный альбом, вдохновленный знаковым релизом 1995 года «HELP», который объединяет любителей музыки в поддержку жизненно важной работы War Child по оказанию немедленной помощи, образованию, специализированной психологической поддержке и защите детей, пострадавших от конфликтов по всему миру. Новый альбом, как и оригинал, говорит о неотложности ситуации для каждого пятого ребенка в мире, живущего сегодня в условиях войны. Записанный за один день в 1995 году, оригинальный альбом «HELP» собрал более 1,2 миллиона фунтов стерлингов, что позволило благотворительной организации оказать жизненно важную поддержку тысячам детей, пострадавших от боснийского конфликта, и был назван критиками «лучшим благотворительным альбомом всех времен». HELP(2) был записан (преимущественно), благодаря их щедрости, в студии Abbey Road в течение одной специальной недели в ноябре 2025 года. Под руководством известного продюсера Джеймса Форда в записи HELP(2) приняли участие невероятные музыканты, в том числе Анна Кальви, Arctic Monkeys, Арло Паркс, Арудж Афтаб, Bat For Lashes, Beabadoobee, Бек, Бет Гиббонс, Big Thief, Black Country, New Road, Кэмерон Винтер, Дэймон Албарн, Depeche Mode, Дав Эллис, Элли Роуселл, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines DC, Грэм Коксон. Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nil?fer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg и Young Fathers. среди других музыкантов, звукоинженеров, микшеров и продюсеров. Все доходы от этого альбома направляются в War Child UK для защиты, обучения и отстаивания прав детей, живущих в условиях конфликтов по всему миру. HELP(2) олицетворяет надежду для детей, чьи жизни были разрушены войной. Это свидетельство щедрости артистов и музыкальной индустрии, которые вносят позитивный вклад в обеспечение более безопасного и светлого будущего для этих детей. Потому что ни один ребенок не должен быть частью войны. Никогда.
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