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Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка

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Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734587
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Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569196106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Moanin', Are You Real, Along Came Betty, First Therum Thunder, 2 Second Thery A Blue Tear, 3 Third Thearlem's Disciples, Blues March, Come Rain Or Come Shine
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка

Специальное ограниченное издание самого популярного альбома Art Blakey & The Jazz Messengers, выпущенное на 180-граммовом красном виниле с фотографиями на лицевой и оборотной сторонах обложки, сделанными Жан-Пьером Лелуаром (1931-2010), который запечатлел одни из самых знаковых образов джазовой жизни во Франции в 1950-х и 1960-х годах. Moanin' ознаменовал возвращение Арта Блейки на Blue Note после нескольких лет записи на других лейблах как возвращение домой, так и новое начало. Первоначально планировалось назвать альбом одноименным, но мгновенная популярность композиции пианиста Бобби Тиммонса «Moanin'», которая стала первым треком альбома, привела к тому, что он стал известен под этим названием. Композиция стала джазовым стандартом и культовым представителем жанра хард-боп, и до сих пор её исполняют бесчисленные другие музыканты. Это также знаковая работа этого звездного коллектива Blakey's Jazz Messengers.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569196106]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Moanin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Moanin', Are You Real, Along Came Betty, First Therum Thunder, 2 Second Thery A Blue Tear, 3 Third Thearlem's Disciples, Blues March, Come Rain Or Come Shine
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Специальное ограниченное издание самого популярного альбома Art Blakey & The Jazz Messengers, выпущенное на 180-граммовом красном виниле с фотографиями на лицевой и оборотной сторонах обложки, сделанными Жан-Пьером Лелуаром (1931-2010), который запечатлел одни из самых знаковых образов джазовой жизни во Франции в 1950-х и 1960-х годах. Moanin' ознаменовал возвращение Арта Блейки на Blue Note после нескольких лет записи на других лейблах как возвращение домой, так и новое начало. Первоначально планировалось назвать альбом одноименным, но мгновенная популярность композиции пианиста Бобби Тиммонса «Moanin'», которая стала первым треком альбома, привела к тому, что он стал известен под этим названием. Композиция стала джазовым стандартом и культовым представителем жанра хард-боп, и до сих пор её исполняют бесчисленные другие музыканты. Это также знаковая работа этого звездного коллектива Blakey's Jazz Messengers.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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