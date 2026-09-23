Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Blakey - Moanin (Red) (8436569196106) виниловая пластинка
Специальное ограниченное издание самого популярного альбома Art Blakey & The Jazz Messengers, выпущенное на 180-граммовом красном виниле с фотографиями на лицевой и оборотной сторонах обложки, сделанными Жан-Пьером Лелуаром (1931-2010), который запечатлел одни из самых знаковых образов джазовой жизни во Франции в 1950-х и 1960-х годах. Moanin' ознаменовал возвращение Арта Блейки на Blue Note после нескольких лет записи на других лейблах как возвращение домой, так и новое начало. Первоначально планировалось назвать альбом одноименным, но мгновенная популярность композиции пианиста Бобби Тиммонса «Moanin'», которая стала первым треком альбома, привела к тому, что он стал известен под этим названием. Композиция стала джазовым стандартом и культовым представителем жанра хард-боп, и до сих пор её исполняют бесчисленные другие музыканты. Это также знаковая работа этого звездного коллектива Blakey's Jazz Messengers.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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