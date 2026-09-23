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Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка

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Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 4
Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
Bright Spirit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 1
  • Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 2
  • Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 3
  • Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 4
  • Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734585
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Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644830414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
Bright Spirit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dream Of Mine, Mantivule, The Wonderment, Stars In Heaven, Fragrance Of Paradise, Relish The Possibility, Eternal Hand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка

Группа Gong, известная своими психоделическими хитами, анонсировала свой новый альбом «Bright Spirit». Фронтмен Кавус Тораби объяснил:. «Построенная на модулирующих глиссандо-гитарах и пульсирующей аналоговой синтезаторной последовательности, Gong предстает в глубоко медитативной форме. Мистическое и исследовательское путешествие внутрь и наружу. Вневременная и масштабная, «The Wonderment» — еще один кусочек головоломки в калейдоскопическом произведении «Bright Spirit». Целебный заряд космических лучей из глубин космоса. Всё есть звук, всё есть любовь. Gong — это одно, и вы — это одно». «Bright Spirit» — третья часть трилогии, начавшейся с «The Universe Also Collapses» (2019) и продолжившейся «Unending Ascending» (2023). Записанная вместе с её давним соавтором Фрэнком Бингом в его студии в Южном Лондоне, «Bright Spirit» демонстрирует её в самом экспериментальном виде — более смелой и открытой для мечтаний, чем когда-либо прежде.

Отзывы о товаре Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644830414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gong
Альбом (сингл)
Bright Spirit
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dream Of Mine, Mantivule, The Wonderment, Stars In Heaven, Fragrance Of Paradise, Relish The Possibility, Eternal Hand
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Gong, известная своими психоделическими хитами, анонсировала свой новый альбом «Bright Spirit». Фронтмен Кавус Тораби объяснил:. «Построенная на модулирующих глиссандо-гитарах и пульсирующей аналоговой синтезаторной последовательности, Gong предстает в глубоко медитативной форме. Мистическое и исследовательское путешествие внутрь и наружу. Вневременная и масштабная, «The Wonderment» — еще один кусочек головоломки в калейдоскопическом произведении «Bright Spirit». Целебный заряд космических лучей из глубин космоса. Всё есть звук, всё есть любовь. Gong — это одно, и вы — это одно». «Bright Spirit» — третья часть трилогии, начавшейся с «The Universe Also Collapses» (2019) и продолжившейся «Unending Ascending» (2023). Записанная вместе с её давним соавтором Фрэнком Бингом в его студии в Южном Лондоне, «Bright Spirit» демонстрирует её в самом экспериментальном виде — более смелой и открытой для мечтаний, чем когда-либо прежде.
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