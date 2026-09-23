Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gong - Bright Spirit (0802644830414) виниловая пластинка
Группа Gong, известная своими психоделическими хитами, анонсировала свой новый альбом «Bright Spirit». Фронтмен Кавус Тораби объяснил:. «Построенная на модулирующих глиссандо-гитарах и пульсирующей аналоговой синтезаторной последовательности, Gong предстает в глубоко медитативной форме. Мистическое и исследовательское путешествие внутрь и наружу. Вневременная и масштабная, «The Wonderment» — еще один кусочек головоломки в калейдоскопическом произведении «Bright Spirit». Целебный заряд космических лучей из глубин космоса. Всё есть звук, всё есть любовь. Gong — это одно, и вы — это одно». «Bright Spirit» — третья часть трилогии, начавшейся с «The Universe Also Collapses» (2019) и продолжившейся «Unending Ascending» (2023). Записанная вместе с её давним соавтором Фрэнком Бингом в его студии в Южном Лондоне, «Bright Spirit» демонстрирует её в самом экспериментальном виде — более смелой и открытой для мечтаний, чем когда-либо прежде.
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