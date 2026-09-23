Top.Mail.Ru
Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка
4 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
МОТ - Ты где-то там, INSTASAMKA - Маленький самолёт, XOLIDAYBOY – Океаны, L’One - Москва слезам не верит, Мари Краймбрери - Нежность моя, Amirchik - Капелькою, The Limba - Ты грустишь, Zivert - Рига-Москва, NLO - Не обижай меня, Анет Сай - Была любовь, Руки Вверх! - Самолёт, ХАННА - Отпусти меня, HammAli & Navai - До предела, Chris Yank - Чёрно-белый цвет, MONA - Часики, Kamazz - Метелица
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка

Этот виниловый релиз представляет собой уникальный сборник — дань уважения легендарной певице Валерии. В проекте приняли участие самые яркие артисты современной российской сцены: от поп-исполнителей до рэп-звёзд. Каждый из них предложил свою авторскую интерпретацию знаменитых хитов, сохранив узнаваемые мелодии, но наполнив их новыми красками и современными аранжировками. Альбом демонстрирует, как настоящая музыкальная классика живёт и развивается в новом времени.

Отзывы о товаре Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819848529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Трибьют Валерии
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
МОТ - Ты где-то там, INSTASAMKA - Маленький самолёт, XOLIDAYBOY – Океаны, L’One - Москва слезам не верит, Мари Краймбрери - Нежность моя, Amirchik - Капелькою, The Limba - Ты грустишь, Zivert - Рига-Москва, NLO - Не обижай меня, Анет Сай - Была любовь, Руки Вверх! - Самолёт, ХАННА - Отпусти меня, HammAli & Navai - До предела, Chris Yank - Чёрно-белый цвет, MONA - Часики, Kamazz - Метелица
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Этот виниловый релиз представляет собой уникальный сборник — дань уважения легендарной певице Валерии. В проекте приняли участие самые яркие артисты современной российской сцены: от поп-исполнителей до рэп-звёзд. Каждый из них предложил свою авторскую интерпретацию знаменитых хитов, сохранив узнаваемые мелодии, но наполнив их новыми красками и современными аранжировками. Альбом демонстрирует, как настоящая музыкальная классика живёт и развивается в новом времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Трибьют Валерии (4657819848529) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...