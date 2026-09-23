Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб.
В наличии
Код товара: 734582
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Трек-лист
Над розовым морем, Палестинское танго, Темнеет дорога, Жёлтый ангел, Мадам, уже падают листья, Без женщин, Прощальный ужин, Доченьки, Чужие города, Ты успокой меня, Песенка о моей жене, Последнее письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка
Проект сочетает в себе филигранное музыкальное звучание, точный и верный интонационный рисунок и стиль композиций, а также уровень исполнительского мастерства артистов, задействованных в его реализации. Это уникальный творческий продукт с высочайшим качеством звука и невероятными джазовыми авторскими аранжировками, не имеющими аналогов. В канву Альбома вплетена идея многогранности творчества знаменитого артиста: песенки, как называл их сам Вертинский, трагические, с тонкой иронией, очень лёгкие, про отношения мужчин и женщин, на смену которым пришли драматические баллады, а также произведения, написанные Вертинским на стихи русских и советских поэтов, многие из которых стали символами того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Трек-лист
Над розовым морем, Палестинское танго, Темнеет дорога, Жёлтый ангел, Мадам, уже падают листья, Без женщин, Прощальный ужин, Доченьки, Чужие города, Ты успокой меня, Песенка о моей жене, Последнее письмо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Проект сочетает в себе филигранное музыкальное звучание, точный и верный интонационный рисунок и стиль композиций, а также уровень исполнительского мастерства артистов, задействованных в его реализации. Это уникальный творческий продукт с высочайшим качеством звука и невероятными джазовыми авторскими аранжировками, не имеющими аналогов. В канву Альбома вплетена идея многогранности творчества знаменитого артиста: песенки, как называл их сам Вертинский, трагические, с тонкой иронией, очень лёгкие, про отношения мужчин и женщин, на смену которым пришли драматические баллады, а также произведения, написанные Вертинским на стихи русских и советских поэтов, многие из которых стали символами того времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - стоимость товара 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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