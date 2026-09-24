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OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка

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OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 1
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 2
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 3
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 4
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 5
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Non Si Sevizia Un Paperino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711481
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484367951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Non Si Sevizia Un Paperino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 1 - Titoli), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 2), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 3), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 4), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 5), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 6), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 7), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 8), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 9), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 10), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 11 - Finale), Quei Giorni Insieme A Te
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 1 - Titoli), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 2), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 3), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 4), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 5), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 6), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 7), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 8), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 9), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 10), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 11 - Finale), Quei Giorni Insieme A Te



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484367951]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Non Si Sevizia Un Paperino
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 1 - Titoli), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 2), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 3), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 4), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 5), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 6), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 7), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 8), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 9), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 10), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 11 - Finale), Quei Giorni Insieme A Te
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 1 - Titoli), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 2), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 3), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 4), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 5), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 6), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 7), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 8), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 9), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 10), Non Si Sevizia Un Paperino (Seq. 11 - Finale), Quei Giorni Insieme A Te


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Non Si Sevizia Un Paperino (Riz Ortolani) (coloured) (8032484367951) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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