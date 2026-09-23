OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка
Музыка Клинта Мэнселла к фильму «Чёрный лебедь» — это напряжённая и гнетущая переработка «Лебединого озера» Чайковского. Композиции искажают классические мелодии, превращая их в мрачное, навязчивое музыкальное переживание, которое идеально отражает психологическое напряжение фильма. Мэнселл сочетает оркестровые аранжировки с тонкими электронными элементами, в результате чего получается музыка, которая развивается от хрупких фортепианных пассажей до зловещих крещендо. Это захватывающее произведение, исследующее границу между красотой и безумием. Этот альбом представляет собой оригинальный саундтрек который лучше всего можно описать как современную классическую музыку с элементами эмбиента.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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