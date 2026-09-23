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OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка

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OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 1
OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 2
OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MANSELL CLINT)
Альбом (сингл)
Black Swan
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734562
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MANSELL CLINT)
Альбом (сингл)
Black Swan
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Nina’s Dream, Mother Me, The New Season, A Room Of Her Own, A New Swan Queen, Lose Yourself, Cruel Mistress, Power, Seduction, Cries, The Double, Opposites Attract, Night Of Terror, Stumbled Beginnings…, It’s My Time, A Swan Is Born, Perfection, A Swan Song (For Nina)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка

Музыка Клинта Мэнселла к фильму «Чёрный лебедь» — это напряжённая и гнетущая переработка «Лебединого озера» Чайковского. Композиции искажают классические мелодии, превращая их в мрачное, навязчивое музыкальное переживание, которое идеально отражает психологическое напряжение фильма. Мэнселл сочетает оркестровые аранжировки с тонкими электронными элементами, в результате чего получается музыка, которая развивается от хрупких фортепианных пассажей до зловещих крещендо. Это захватывающее произведение, исследующее границу между красотой и безумием. Этот альбом представляет собой оригинальный саундтрек который лучше всего можно описать как современную классическую музыку с элементами эмбиента.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (MANSELL CLINT) - Black Swan (8719262043688) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043688]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MANSELL CLINT)
Альбом (сингл)
Black Swan
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Nina’s Dream, Mother Me, The New Season, A Room Of Her Own, A New Swan Queen, Lose Yourself, Cruel Mistress, Power, Seduction, Cries, The Double, Opposites Attract, Night Of Terror, Stumbled Beginnings…, It’s My Time, A Swan Is Born, Perfection, A Swan Song (For Nina)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Музыка Клинта Мэнселла к фильму «Чёрный лебедь» — это напряжённая и гнетущая переработка «Лебединого озера» Чайковского. Композиции искажают классические мелодии, превращая их в мрачное, навязчивое музыкальное переживание, которое идеально отражает психологическое напряжение фильма. Мэнселл сочетает оркестровые аранжировки с тонкими электронными элементами, в результате чего получается музыка, которая развивается от хрупких фортепианных пассажей до зловещих крещендо. Это захватывающее произведение, исследующее границу между красотой и безумием. Этот альбом представляет собой оригинальный саундтрек который лучше всего можно описать как современную классическую музыку с элементами эмбиента.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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