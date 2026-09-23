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Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка

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Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Cologne
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341589766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Cologne
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Down To The Waterline, Six Blade Knife, Once Upon A Time In The West, Lady Writer, Single Handed Sailor, Water Of Love, In The Gallery, Follow Me Home, News, What's The Matter Baby?, Lions, Sultans Of Swing, Wild West End, Where Do You Think You’re Going?, Eastbound Train, Sultans Of Swing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down To The Waterline, Six Blade Knife, Once Upon A Time In The West, Lady Writer, Single Handed Sailor, Water Of Love, In The Gallery, Follow Me Home, News, What's The Matter Baby?, Lions, Sultans Of Swing, Wild West End, Where Do You Think You’re Going?, Eastbound Train, Sultans Of Swing

Отзывы о товаре Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Parachute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parachute
Barcode
[0803341589766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Cologne
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Down To The Waterline, Six Blade Knife, Once Upon A Time In The West, Lady Writer, Single Handed Sailor, Water Of Love, In The Gallery, Follow Me Home, News, What's The Matter Baby?, Lions, Sultans Of Swing, Wild West End, Where Do You Think You’re Going?, Eastbound Train, Sultans Of Swing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down To The Waterline, Six Blade Knife, Once Upon A Time In The West, Lady Writer, Single Handed Sailor, Water Of Love, In The Gallery, Follow Me Home, News, What's The Matter Baby?, Lions, Sultans Of Swing, Wild West End, Where Do You Think You’re Going?, Eastbound Train, Sultans Of Swing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dire Straits - Cologne (0803341589766) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5110 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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