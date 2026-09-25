The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733903
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка
Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле
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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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