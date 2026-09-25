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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка

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The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 2
The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 1
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 2
  • The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733903
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка

Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле

Отзывы о товаре The Cranberries - MTV Unplugged (0602478707520) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478707520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
MTV UNPLUGGED
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro/Dreaming My Dreams, Ode To My Family, Linger, Free To Decide, I’m Still Remembering, Empty, Zombie, Yesterday’s Gone, No Need To Argue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Легендарное выступление The Cranberries на MTV Unplugged теперь впервые доступно на виниле! Группа The Cranberries выступила на шоу MTV «Unplugged» в 1995 году в поддержку своего альбома «No Need To Argue», но аудиозапись так и не была выпущена. Теперь же полное 45-минутное выступление из девяти песен выходит на чёрном виниле
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